Brand in voormalig wokrestaurant in Ewijk: ‘Kijk uit naar man in rood trainingspak’

in memoriam Herman Leenders, Bob de Bouwer van Beuningen, wilde begraven worden in een kist van steiger­hout

27 april Hij was niet van het fijne priegelwerk. Het grovere handwerk was des te meer besteed aan Herman Leenders. In een oogwenk liet de Beuningenaar in hart en nieren het ene na het andere bouwwerk in zijn gemeente verrijzen. Het clubhuis van Mixed Hockey Club Beuningen: check. Herstelwerk Corneliskerk: check. Koetshuis bij de pastorie: check. Door storm omgevallen muur herbouwen: check.