Brandweer en Liander hebben uren werk aan dichten van gaslek in voormalig wokrestaurant in Ewijk

Vrouw breekt been bij aanrijding door auto in Beuningen

16 januari BEUNINGEN - Op het Kerkplein in Beuningen is begin zaterdagavond een vrouwelijke voetganger aangereden door een auto. De vrouw brak daarbij haar been en is naar het ziekenhuis overgebracht. De auto reed vanaf het Kerkplein richting Wilhelminalaan en zag mogelijk de vrouw over het hoofd.