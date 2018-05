Brede en filevrije A50 trekt meer verkeer aan

Vorig jaar reden op een werkdag - opgeteld voor beide richtingen - gemiddeld 116.400 voertuigen over de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg. Dat waren er bijna 5.000 meer dan de 111.600 per werkdag in 2016. Deze 7 kilometer van de A50 is sinds mei 2016 verbreed opgeleverd en in principe filevrij.

Magische grens 100.000

Volledig scherm Nu de flessehals bij de Maasbrug Ravenstein is ontstaan, begint de file zuidwaarts soms al bij Knooppunt Ewijk. © DG De A50-files zijn zuidwaarts opgeschoven - richting Knooppunt Bankhoef en de Maasbrug bij Ravenstein - en daar werd vorig jaar dan ook een veel bescheidener groei van het autoverkeer genoteerd. Tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef werd het 2,3 procent drukker, tussen Knooppunt Bankhoef en Ravenstein 2 procent. Door die beperkte groei ging de Maasbrug Ravenstein nog steeds niet door de magische grens van 100.000 voertuigen per dag: er reden er vorig jaar dagelijks 98.300, tegen 96.4000 in 2016. Tussen Ewijk en Bankhoef reden afgelopen jaar 67.100 voertuigen.



Nog een bijzonderheid op de A50, net aan de Brabantse kant: de verkeerstoename tussen aansluiting Ravenstein en Knooppunt Paalgraven - vlak voor Oss - bedroeg afgelopen jaar slechts 0,5 procent. Dat betekent dat relatief veel verkeer van/naar Gelderland via de af- en oprit Ravenstein is gereden.

Eéntje minder druk

Volledig scherm De A73 bij Beuningen. © Eveline Van Elk Ook opmerkelijke jaarintensiteitscijfers op de A73: de 2 kilometer tussen Knooppunt Ewijk en de aansluiting Beuningen is afgelopen jaar iets minder druk geworden. En dat is bijzonder, omdat vooral door de economische groei op bijna elke snelweg in Nederland vorig jaar meer verkeer ten opzichte van 2016 werd gemeten. Op de A73 tussen Knooppunt Ewijk en Beuningen reden vorig jaar per werkdag 70.000 voertuigen, terwijl dat er een jaar eerder nog 81.000 waren; een daling van 2,5 procent.



Rijkswaterstaat kan als snelwegbeheerder geen reden voor deze afname noemen. Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt het toenemend aantal files op de aansluitende A50 in zuidelijke richting. Automobilisten uit Nijmegen en Beuningen die naar Brabant moeten, lijken vaker voor de kortere file op de A326 bij Wijchen te kiezen; of zelfs de filevrije route over de brug bij Grave te prevaleren.

Bijsterhuizen - Betuwe

Op de A73 tussen aansluiting Beuningen en Knooppunt Neerbosch een 'reguliere' groei vorig jaar van 3 procent; daar reden afgelopen jaar 79.200 voertuigen per werkdag. Maar zuidwaarts, het kleine stukje tussen Knooppunt Neerbosch en Knooppunt Lindenholt, was de toename met 6,2 procent weer een stuk forser. Ook daarvoor moet waarschijnlijk de reden in het lokale wegennet worden gezocht: verkeer tussen Nijmegen en Bijsterhuizen kiest wat vaker voor dit stukje snelweg in plaats van de Wijchenseweg/Graafseweg in Nijmegen. Ook kan het zijn dat de vier jaar geleden in gebruik genomen Waalbrug De Oversteek steeds meer ingeburgerd raakt en voor een verkeersaanzuigende werking zorgt. Het is immers een relatief korte en vlotte route tussen Bijsterhuizen en de Betuwe.

Cuijk - Malden

Zuidelijk van Knooppunt Lindenholt rijden - tot aan de aansluiting Dukenburg - dagelijks 78.000 voertuigen. Verder zuidwaarts daalt dit aantal langzaam per aansluiting steeds met enkele duizenden, tot 55.400 per dag bij Boxmeer. Wel is de jaarlijkse stijging tussen de aansluitingen Malden/Heumen en Cuijk opvallend groot: vorig jaar 8 procent meer verkeer dan in 2016.

Volledig scherm Dagelijkse drukte op de A50 rond Knooppunt Bankhoef bij Wijchen. © Eveline van Elk