Brede oproep na dodelijk ongeval met speed pedelec: ‘Minister, zorg snel voor veilige regels’

Voor een speed pedelec, waarmee je een snelheid van 45 kilometer per uur kunt halen, gelden sinds 2017 dezelfde regels als voor een bromfiets.



Binnen de bebouwde kom moet een bestuurder van een speed pedelec tussen de auto’s op de rijbaan rijden.



Volgens BOVAG werkt dat onveilige situaties in de hand. ,,De speed pedelec is en blijft een fiets; het voertuig tussen de auto’s en vrachtwagens op de weg is veel gevaarlijker dan op het fietspad. Een maximumsnelheid van 25 of 30 kilometer per uur in bepaalde gebieden kan helpen de veiligheid te vergroten”, zegt woordvoerder Tom Huyskens.



De RAI Vereniging, die de belangen behartigt van de rijwiel- en automobielindustrie, vindt ook dat langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer speed pedelecs thuishoren op het fietspad. Dat staat in een recent rapport van kennisinstituut CROW.