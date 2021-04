Brommobiel botst frontaal tegen boom in Beuningen, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

Dag en nacht je kind naar de opvang? In Beuningen kan het binnenkort, ook in het weekend

16 april BEUNINGEN - Je kind ’s nachts en in het weekend naar de opvang brengen: dat kan binnenkort in Beuningen. Het is een nieuwe service in de regio, die zelfs grote spelers als KION in Nijmegen en de Arnhemse Skar niet bieden.