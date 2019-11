Burgemeester sluit drie drugswoningen in Beuningen en Ewijk

BEUNINGEN - Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen heeft drie drugspanden gesloten en verzegeld in Beuningen en Ewijk. Het gaat om drie woonhuizen waar in augustus en september softdrugs, harddrugs en drugsgerelateerde goederen in beslag zijn genomen.

Een huis aan het Gewelf in Beuningen gaat vier maanden op slot. Daar bevond zich een handel in harddrugs. De inval daar op 20 augustus hield verband met een zaak waarbij een vader en zoon uit Beuningen en Wijchen werden aangehouden vanwege grootschalige handel in XTC, verstopt in verpakkingen van borrelnootjes en snoep.

Wietplantages

Een woning aan de Lavendelstraat in Beuningen en een huis aan de Smallencamp in Ewijk zijn voor drie maanden verzegeld. Daar zijn (resten van) wietplantages gevonden. De twee bewoners van de Lavendelstraat - waar 238 planten werden aangetroffen - werden destijds aangehouden. Aan de Smallencamp werd een al geruimde hennepkwekerij gevonden. Er werd niemand aangehouden. De drie zaken houden volgens gemeente en politie geen verband met elkaar.

,,Dat de panden gesloten zouden worden, was bij de bewoners bekend", laat een woordvoerster van de gemeente weten. ,,De bewoners waren aanwezig bij de sluiting vandaag en hebben hun sleutel overgedragen aan de gemeente.”

Opiumwet

De burgemeester heeft de drie panden gesloten op grond van de Opiumwet. Zij wil onveilige situaties in de woonwijken voorkomen en ervoor zorgen dat de panden niet opnieuw gebruikt worden voor drugsgerelateerde zaken. Bergman gebruikt haar sluitingsbevoegdheid voor de eerste keer. Het kan van drie tot twaalf maanden, afhankelijk van de hoeveelheid drugs die is aangetroffen en of het een woning of bedrijfspand betreft. Eerder dit jaar sloot de Wijchense burgemeester Hans Verheijen in Wijchen een oude fabriekshal voor een jaar na de vondst van 900 hennepplanten.

Tussen de vondst van drugs en de sluiting van drugspanden zit soms een langere periode. Dit komt doordat de drugs eerst getest worden door het Nederlands Forensisch Instituut en door de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Strafbaar