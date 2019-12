Bus belandt op zijkant op A73, file neemt af

De vertraging door de file is af aan het nemen. De vertraging bedraagt zo'n 20 minuten, meldt Rijkswaterstaat. Aan de witte bus hing een aanhanger met daarop een auto. Daaraan is schade ontstaan door het ongeluk. Een berger is ter plaatse om het voertuig af te slepen.

De vertraging door de file bedraagt rond 12.20 uur ruim een halfuur. Verkeer richting Arnhem wordt geadviseerd om te rijden via de A326 of A50. De bestuurder van het voertuig is gecontroleerd in de ambulance. Of er gewonden zijn gevallen en hoe ernstig die verwondingen zijn, is nog niet bekend.