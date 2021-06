Buurt ziet het liefst sloop Wok Ewijk: ‘Het hele pand stond vol gas. Als dat was ontploft, was ons huis, met ons erin, eraan gegaan’

Video Avontuur­lij­ke jongeren ontdekken hennepkwe­ke­rij in ‘spookres­tau­rant’ Ewijk

6 januari EWIJK - In het voormalige wokrestaurant aan de Van Heemstraweg in Ewijk is maandagmiddag een wietkwekerij ontmanteld. Nieuwsgierige jongeren ontdekten in het ‘spookrestaurant’ zevenhonderd tot duizend planten.