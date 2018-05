Buxusmot teistert Maas en Waal; de Indische loopeend lust hem rauw

Wat te doen bij buxusmot:



• De buxusmotten met de hand uit de struiken plukken en opvoeren aan de vogels. Door tegen de planten te slaan of te schudden valt een deel er vanzelf uit.



• Bespuit de aangetaste buxus met een bestrijdingsmiddel. Spuit diep in de plant.



• Verspreid 'aaltjes' over de buxussen. Dat zijn dé natuurlijke vijanden van verschillende plaaginsecten.



• Dan is er nog de buxusmotval. In deze val zit 'feromoon' dat een sterke aantrekkingskracht heeft op de mannetjesmotten, maar ondertussen lopen ze in de val. Met als gevolg dat er geen rupsen bijkomen.



• Verwijder zwaar aangetaste struiken of knip ze zo laag mogelijk af. Voer afgeknipte takken wel af in een goed afgesloten zak of container.



• Zorg dat vogels bij de rupsen kunnen komen. Knip desnoods een toegangsgat voor de koolmees, pimpelmees, mus en merel.



• Ook Indische loopeenden (zie filmpje hierboven) vinden de rupsen lekker. Dat is te zien op het filmpje van hovenier Jeroen Laven uit Sittard. Hij zette twee eenden bij een aangevreten buxushaag en even later aten ze de rupsen op. Het blijft echter bij deze ene keer. ,,Het is veel te stressvol voor de eenden."



• Zijn ze weg? Blijf wel regelmatig controleren, omdat herbesmetting kan plaatsvinden.