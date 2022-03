CDA doet nog mee in coalitiebesprekingen Beuningen maar de VVD niet, die partij is ‘instabiel’

Veel steun voor brandbrief over tekorten op basisscho­len, ook van oma

BEUNINGEN/DRUTEN - De brandbrief uit de regio rond Nijmegen over basisscholen die klem zitten door corona heeft doel getroffen. Ontvanger van de brief, de PO-Raad – de belangenvereniging voor basisscholen – zegt de knelpunten te herkennen en er continu met het ministerie van Onderwijs over in gesprek te zijn.

