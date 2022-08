Cees van Veen is gestopt als centrummanager, Hart van Beuningen zoekt nieuwe ‘spin in het web’

Met name de reistijd van zijn woning in Breda naar Beuningen werd Van Veen te groot. ,,Normaal reed ik dat in een uurtje, maar nu het na corona weer veel drukker is op de weg kost me dat al snel anderhalf uur.”



Centrummanager is in Beuningen een deeltijdbaan van 12 uur. De werkdruk bij zijn andere werkzaamheden waren voor Van Veen de druppel, zegt hij. In combinatie met de grote reistijd werd hem dat te veel. Volgens voorzitter Henk Plaizier van ondernemersvereniging Hart van Beuningen hebben ze besloten in goed overleg uit elkaar te gaan. ,,Ik heb alle begrip voor Cees’ argumenten”, zegt hij.

Volledig scherm Cees van Veen was van 2020 tot 2022 centrummanager van Beuningen. © Hart van Beuningen

Lockdowns en corona

Van Veen kijkt terug op een goede periode in Beuningen waar hij ondanks de lockdowns en de coronaperiode veel heeft kunnen doen, zegt hij. ,,Misschien waren we niet zo zichtbaar met evenementen. Er mocht niet heel veel. Maar we hebben in die tijd filmpjes gemaakt voor heel veel winkels en zo toch klanten bereikt. En zo snel als kon hebben we bijvoorbeeld Sinterklaas weer laten komen."

Quote We willen dat het centrum van Beuningen hét centrum is in de regio. Dat is een uitdaging. Henk Plaizier

Hij verbeterde naar eigen zeggen de marketing en communicatie, met een nieuwsbrief, social media en werd onder andere de feestverlichting in Beuningen vervangen.

Vacature nog open

Terwijl Miranda van Rosmalen sinds het recente vertrek van Van Veen als interim-centrummanager aan de slag is, zoekt Hart van Beuningen een nieuwe. Er staat een vacature uit. ,,Daar hebben we al reactie op gekregen. Hij staat nog open tot eind volgende week", zegt Plaizier. ,,Ik verwacht dat we op 1 oktober, of anders 1 november een nieuwe centrummanager hebben.”



Daarbij heeft Hart van Beuningen wel ambitie. ,,We willen dat het centrum van Beuningen hét centrum is in de regio. Dat is een uitdaging.”

‘Wijchen heeft een andere inslag’

Beuningen legt het in de meeste onderzoeken af tegen Wijchen. Het centrum is anders ingericht. ,,Wijchen heeft een andere inslag, heeft winkelstraten. Wij hebben een hart. Maar we hebben gratis parkeren, veel winkels op een klein oppervlak. Dat is een voordeel dat we kunnen uitbuiten. We liggen tegen Nijmegen aan, stadsdeel Lindenholt. Daaruit komen nu al mensen bij ons winkelen. Ook dat kunnen we uitbuiten.”



De nieuwe centrummanager moet die kar trekken, zet Plaizier. De figuurlijke spin in het web zijn voor de ondernemers. ,,Het moet iemand zijn die ervaring heeft met centrummanagement (Van Veen was sinds 2000 centrummanager in Etten-Leur en later Ridderkerk, JM), iemand die de taal van ondernemers spreekt en begrijpt en iemand die toekomstvisie heeft.”