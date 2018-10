Daphne Bergman nieuwe burgemeester Beuningen

Pakjesboot gaat Waaldorpen voorbij: alleen in Weurt komt sint over water

26 oktober MAAS EN WAAL - Er komt dit jaar weinig terecht van de sfeervolle aankomsten van de pakjesboot van Sinterklaas in Maas en Waal. In Wamel, Beneden-Leeuwen en Druten arriveert de goedheiligman volgende maand gewoon over land. Alleen in Weurt komt hij over water.