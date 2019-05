De advocaat die tegen windmolens vecht: ‘Waar je ze ook neerzet, overal wonen mensen in de buurt’

Wat vindt u zelf van windmolens?

,,Ik heb natuurlijk niets tegen windmolens. Alleen vraag ik me af of het een goede keuze is om ze op zo'n grote schaal in het dichtbevolkte binnenland te plaatsen. Het rijk heeft een doelstelling: in 2050 energieneutraal zijn.’’



,,Daarvoor zijn windmolens nodig. Het rijk en provincies maakten afspraken over wat iedere provincie moet presteren. Provincies zijn daarom actief om locaties aan te wijzen en beleid op te stellen. Die provinciebesturen oefenen weer druk uit op gemeenten, die de plannen moeten uitvoeren.’’



,,Meestal liggen de geschikte plaatsen tegen de gemeentegrenzen aan, zodat ook bewoners van buurtgemeenten de minder leuke kanten van een windmolen kunnen merken. Waar je ze ook neerzet in Nederland, bijna overal wonen mensen in de buurt. Daar ontkom je niet aan.”