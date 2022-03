De Beuningse gemeenteraad: ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was?

In no-time een carnavals­feest uit de grond gestampt

Carnaval leeft in Maas en Waal. In nagenoeg alle plaatsen is in no time een meerdaags programma in elkaar gezet. Geen optochten maar wel carnavalsbals voor jong en oud. Kaartjes vliegen de deur uit. ‘We feesten nu het kan. Wie weet wat de volgende crisis wordt’, is een geluid dat veel klinkt.

26 februari