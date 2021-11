De kaarten van zussen Liesbeth (89) en Pieta (90) vliegen de deur uit: 'Vooral de opkikkertjes voor zieke mensen doen het goed’

Liesbeth (89), vroeger coupeuse en cheffin bij het kledingatelier van de C&A, en Pieta (90), voorheen werkzaam in de fruit- en plantenhandel, zorgen dat ze druk blijven en verkopen van alles aan huis.



„We hebben bramen. Daar maken we jam van”, vertelt Pieta en laat vol trots haar tuin zien, „en ik kweek ook fuchsia’s.” „Ik verzamel porseleinen kerstklokjes”, vertelt Liesbeth „die hangen het hele jaar in de kamer en Pieta spaart Hummeltjes, van die kleine porseleinen beeldjes. En nu is het de tijd om samen de kerstkaarten te maken”, zegt Liesbeth.