De Plekkers vieren jubileumfeestje in plaats van de prinsonthulling: Prins Menno regeert een extra jaartje

BEUNINGEN - Geen onthulling van de prins in Beuningen dit jaar, maar wel een feestje. Carnavalsvereniging De Plekkers bestaat 55 jaar en 5 keer het gekkengetal 11 betekent een jubileum.

Normaal gesproken is begin november de tijd voor het kiezen van een nieuwe prins. Maar Prins Menno van Beuningen heeft dit jaar nog geen carnaval meegemaakt, zegt Kevin Geurts van carnavalsvereniging De Plekkers. Er was geen optocht, geen pronkzitting. Hij kon in november vorig jaar nog net onthuld worden en toen sloeg corona weer toe. ,,Ook jeugdprinses Froukje blijft nog een jaar”, zegt Geurts.

Het 55-jarig bestaan van De Plekkers komt wel op een goed moment, want feesten mag weer. ,,Dus hebben we op 5 november echt gekozen voor een feestavond.”

Eerst is er de receptie, waar het bestuur van De Plekkers kan worden gefeliciteerd door iedereen die betrokken is bij de carnavalsvereniging: sponsors, andere verenigingen, de gemeente. Daarna gaat de avond over in een jeugddisco met DJ Servé en een feest voor 16-plus. Daar speelt de band MmoozZ en zingt schlagerzanger Tim Schalkx.

,,In de zalen passen tweehonderd kinderen en achthonderd tot duizend volwassenen. Het feest is gratis en voor iedereen toegankelijk, dus vol is vol”, zegt Geurts. Al verwacht hij niet dat dat gebeurt.

De rest van het jaar wordt er niet veel aan het jubileum gedaan. Geurts: ,,We zijn eigenlijk al stil begonnen, met een feest in april voor de eigen leden en voor de jeugd zijn activiteiten georganiseerd.” Na 5 november is er het programma zoals andere jaren, met het Grand Gala du Carnaval, een pronkzitting, en de gebruikelijke feesten met carnaval zelf: de receptie, een feestavond en de optocht op zondag 19 februari.