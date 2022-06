De teneur: eerst pikken ze onze grond in, straks onze huizen

En of de mensen zin hadden in de Lentefees­ten: ‘Er gebeurt eindelijk weer wat’

BEUNINGEN - Wat was iedereen eraan toe, na twee Lentefeesten-loze jaren door corona. Het centrum van Beuningen stond dit hele weekeinde in het teken van dit voorjaarsfeest. Met een braderie, Bourgondisch Beuningen waarbij horeca-ondernemers zich extra presenteren en livemuziek van coverbands. En, terug van weggeweest, na onenigheid met de kermisexploitanten over de locatie, de traditionele kermis.

22 mei