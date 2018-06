Dit is de droomwereld van Down the Rabbit Hole

Pas in 2021 besluit over nieuwbouw Dromedaris

27 juni BEUNINGEN – Pas over drie jaar is duidelijk of de Beuningse basisschool de Dromedaris nieuwbouw krijgt. Tenminste als het aan de burgemeester en wethouders ligt. Ze willen in 2021 een besluit nemen. De school is hier niet blij mee.