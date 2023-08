Dit jaar geen kermis? Dan organiseren ze het in Winssen gewoon zelf

Winssense Kermis­koers: nog nooit was het zó heet en de kermis ontbrak

‘Het was wel altijd droog, maar het was niet eerder zo heet’, vertelt organisator Thijs Stevens. Zondag was de vierde editie van Winssense Kermiskoers. Daarbij: er ontbrak iets. De kermis. De organisator ervan had zich teruggetrokken.