Dollemansrit Beuningenaar die stijf van de drugs stond

Brief­schrij­ver vervolgd om beschuldi­gen­de beweringen over Drutense bestuur­ders

9 november DEEST/ DRUTEN - ,,Het is nog maar de vraag of wat mijn cliënt heeft geschreven allemaal daadwerkelijk in strijd met de waarheid is.” Dat zegt de advocaat van een 60-jarige man uit Deest die vervolgd wordt wegens laster over bestuurders van de gemeente Druten.