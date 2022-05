Domino’s Pizza opent filiaal in hartje Beuningen

BEUNINGEN - Pizzaliefhebbers in Beuningen kunnen vanaf deze zomer ook bij Domino’s hun maaltijd bestellen. Aan het Thorbeckeplein in het centrum van het dorp opent een nieuwe vestiging.

Het filiaal middenin het Beuningse winkelgebied wordt naar verwachting begin juli geopend en richt zich vooral op afhalen en bezorgen van pizza’s. ,,Er gaan eten kan wel’’, zegt woordvoerder van Domino’s Marianne Kemps. ,,Maar er zijn slechts vier zitplaatsen.’’

Franchisenemer van de Beuningse vestiging is Max van der Putten. Hij is ook eigenaar van vier vestigingen van Domino’s in Nijmegen. ,,Max zet in op duurzaamheid’’, zegt Kemps. ,,Bezorgen gaat volledig elektrisch en ook de oven is elektrisch.’’ Bij de opening werkt die oven echter nog op gas. Dat komt omdat de benodigde aansluitingen nog worden aangelegd. Dat werk is binnen enkele maanden gereed.

9 minuten fietsen

In Ewijk, Winssen of Weurt komen de bezorgers van Domino’s niet. Omdat alles per elektrische fiets wordt bezorgd, is het bezorggebied beperkt tot het dorp Beuningen. ,,Wij houden over het algemeen een fietsafstand aan van 9 minuten. Hoe sneller de bezorging, hoe verser en warmer de pizza.’’

Naast de al bestaande Domino’s in Wijchen wordt die in Beuningen de tweede vestiging in de vier gemeenten in het Land van Maas en Waal. Domino’s zit ook in Nijmegen, Tiel en Cuijk.

De pizzaketen ziet een afzetmarkt in Beuningen. ,,De maaltijdbezorging is explosief gestegen in de afgelopen jaren. Daardoor is een kleiner bezorggebied rendabel geworden.’’

Voor de vestiging in Beuningen wordt nog personeel gezocht.