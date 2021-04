Down The Rabbit Hole verplaatst naar laatste weekend augustus én andere locatie

EWIJK - Down The Rabbit Hole ondergaat grootste veranderingen dit jaar door corona. Het driedaagse festival vindt nu eenmalig plaats op het evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen in het laatste weekend van augustus.

Waar gisteren bekend werd gemaakt dat er binnen twee weken een knoop wordt doorgehakt over Down The Rabbit Hole editie 2021, is een dag later al een hoop duidelijk. Het populaire festival dat de afgelopen jaren met zo’n 30.000 bezoekers op de Groene Heuvels steevast uitverkocht was, vindt nu plaats van 27 tot en met 29 augustus in Biddinghuizen.

Lowlands

Dat is een weekend nadat Lowlands datzelfde evenemententerrein onveilig heeft gemaakt. ‘Met Lowlands delen we veel van de spullen op het terrein, cateraars met wie we samenwerken en tenten die we huren’, laat concertorganisator Mojo weten. Het is logistiek gezien onmogelijk om al die spullen in vier dagen van Biddinghuizen naar Beuningen te sjouwen. Daarom gaat Down The Rabbit Hole eenmalig het festival houden bij het Lowlandsterrein in Biddinghuizen.

Begin juli is volgens de organisatie niet haalbaar omdat veel bekende artiesten niet in juli touren omdat een hoop andere Europese festivals ook niet doorgaan. Augustus is hoopvoller want dan zijn er veel artiesten - zowel nationaal als internationaal - met tourplannen.

Volgens de organisatie worden morgen de eerste namen bekendgemaakt en start de kaartverkoop op zaterdag 1 mei om 11.00 uur. Kaartjeseigenaren van de editie 2020 zijn met die tickets welkom bij de ingang, en hoeven verder zelf geen actie te ondernemen.