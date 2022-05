Drie dagen feest in Beuningen, de Lentefeesten zijn terug: ‘De braderie is dit jaar een kleine variant’

Terwijl op het Asdonckterrein vertier kan worden gevonden in 21 kermisattracties, is er op 20, 21 en 22 mei ook om de hoek in het Beuningse centrum weer veel te doen. Op vrijdagavond trapt op het Julianaplein coverband Slamm de Lentefeesten van 2022 af. Daar staat een podium waar zaterdagavond de band MmoozZ speelt en zondagmiddag Summerland de feesten muzikaal afsluit.

,,Zaterdagmiddag verkopen lokale horecaondernemers hun waar bij Bourgondisch Beuningen”, zegt voorzitter van de Lentefeesten Mathijn Sommerdijk. ,,We hebben daarvoor een stretchtent van 12 bij 20 meter op het Julianaplein staan. De braderie op zondag is dit jaar een kleine variant. In de coronaperiode zijn veel standhouders afgehaakt.”

Volledig scherm Mathijn Sommerdijk, voorzitter van de Lentefeesten Beuningen. © Eveline Van Elk

Waar de kramen voorheen ook in de Molenstraat en op het Beatrixplein stonden, is de braderie nu beperkt tot de Schoolstraat en de Alexiastraat.

Eenmansorkest en kratten stapelen

Terwijl daar in de kramen waar wordt verkocht, speelt eenmansorkest Tom Meuwese voor bewoners van het Zanddonkhuis en zorgcentrum De Alde Steeg en geeft de scouting een presentatie kratten stapelen op het naastgelegen Julianaplein.

Een vol programma waarvoor nog wel wat vrijwilligers worden gezocht, zegt Sommerdijk. ,,In 2019 waren we wat overrompeld omdat het wel erg druk was. We deden toen als bestuur alles zelf. We zijn met zeven mensen en hebben zelf weinig van het festival gezien. We zoeken mensen voor de bar, de muntverkoop of om het plein schoon te houden.”

Sommerdijk heeft na drie jaar stilte wel zin in de 52ste editie van de Lentefeesten. ,,We waren aangenaam verrast dat er zoveel kermisattracties zijn.” Hij kan een grapje niet laten. ,,Geheel in coronastijl staat er ook een Booster.”