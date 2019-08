Drie rijstroken A50 dicht bij Ewijk door ongeval met vrachtwagen en meerdere auto's

Wereldtop­per Buis heeft niet langer ‘juiste handicap’ voor rolstoel­ten­nis

27 augustus Marjolein Buis won bijna alles in haar carrière. Maar nu stopt ze noodgedwongen met haar sport, rolstoeltennis. De reden: ze is niet gehandicapt genoeg. ,,Dit is niet uit te leggen.”