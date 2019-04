Droomvakantie eindigt in kinderachtig gedoe bij rechter

Bewoner betrapt inbrekers in woning in Ewijk, duo opgepakt

25 april EWIJK/ MAASBOMMEL - Twee inbrekers zijn in de nacht van woensdag op donderdag na een korte achtervolging opgepakt in Maasbommel. Een bewoner betrapte het duo vlak daarvoor, toen ze aan het inbreken waren in zijn woning in Ewijk.