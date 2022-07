DTRH: het ene moment sta je te springen bij een punkband, even later zit je te chillen bij pianomuziek

DAG 2 | FOTOSERIEEWIJK - De meest populaire plek aan het begin van dag twee van het festival Down The Rabbit Hole is het strand van recreatiepark De Groene Heuvels. Duizenden mensen liggen aan de boorden van het meer op een handdoek of nemen een duik. En het moet gezegd, het water is heerlijk koel en verfrissend.

Een wereld van contrasten. Ook dat is Down The Rabbit Hole. Het ene moment sta je bij een punkband, het volgende moment bij een zaal vol mensen die zittend en doodstil luisteren naar het minimalistische pianospel van Joep Beuving.

Volledig scherm Samen op de foto met de ondergaande zon op Down The Rabbit Hole. © Menno Pols / DG

Sietse Hendriks (35) uit Enschede, Huub Schuit (32) uit Breda en Joran Likkel (28) uit Deventer openen net na het middaguur op het strand hun eerste blikjes bier. ,,Leuk dat je hier artiesten ziet die je elders niet zo snel tegenkomt”, zegt Schuit.

Volledig scherm The Beach: Het strand van Down The Rabbit Hole. © DG/Menno Pols

Hendriks trekt een vergelijk met de Zwarte Cross, dat andere ‘alternatieve’ festival in Gelderland. ,,Dat is iets boerser, met de cross en zo. Dit is wat intellectueler. De sfeer is wel vergelijkbaar, maar ik vind de Zwarte Cross net iets leuker.’' Favoriete band van Hendriks op DTRH? ,,Gorillaz.”

Volledig scherm Jack en Judith Giesbers uit Wijchen. © DG/Menno Pols

Jack Giesbers (61) uit Wijchen is zelfs van top tot teen gehuld in een Zwarte Cross-tenue als hij samen met zijn vrouw Judith het festivalterrein betreedt. ,,We gaan ieder jaar naar beide festivals. Het zijn de nummer één en twee festivals van Nederland. De Zwarte Cross voor mij net op nummer één, vanwege de motorsport.”

Bier als ontbijt

Koud bier is een gewild goed op DTRH, ook al op momenten dat een normaal mens net het ontbijt op heeft. Maar hé, het is een festival in de zomerse hitte!



De verkoopstand van een bekend Nederlands biermerk doet goede zaken bij de ingang rond 12 uur. En zo maken 40.000 festivalgangers zich op voor dag twee, die zal eindigen met het concert van Gorillaz op Hotot, het hoofdpodium.

Volledig scherm Bierverkoop bij de entree van het festival. © DG/Menno Pols

Buiten kijken is ook fijn!

Op Down The Rabbit Hole kun je veel bands en acts in grote tenten zien. Maar als het 25 graden is en de tent is vol, kun je ook lekker buiten gaan staan en het concert op een scherm volgen.

Dat doen dus heel veel mensen bij het concert van Eefje de Visser op zaterdagmiddag. En het is buiten minstens net zo gezellig als binnen!

Volledig scherm Fans luisteren en kijken buiten naar Eefje Visser bij DTRH. © DG / Menno Pols

Volledig scherm Fans luisteren en kijken buiten naar Eefje Visser bij DTRH. © DG / Menno Pols

En wat eet je op Down The Rabbit Hole? Een aspergeburger met groentefriet natuurlijk!

Op Down The Rabbit Hole komen veel politiek bewuste mensen die zich zorgen maken over de klimaatverandering. Dat zie je ook terug in hun eetgedrag. Oké, je kunt op het festival ook hamburgers en kebab krijgen. Maar voor de vegan snackbar staat zaterdag om 18.00 uur wel een enorme rij.

Die, dat moet gezegd, vrijwel geheel uit jonge vrouwen bestaat. Een van hen is Jasmijn Verhoef (22) uit Utrecht. Ze heeft net een groene-aspergeburger met groentefriet besteld.

,,Ik ben niet volledig vegetariër. Voor iets als serranoham maak ik wel eens een uitzondering. Maar als het zonder vlees kan, doe ik dat over het algemeen wel. Want dat is toch beter voor de wereld. Dus ik ben blij dat ik dit hier kan krijgen.” En weg is ze, met haar vegan snacks. Op naar het terras bij de surfclub aan de grote plas.

Volledig scherm Jasmijn Verhoef (22) met groene-aspergeburger met groentefriet. © Foto Menno Pols/DG

Volledig scherm Vlnr Sietse Hendriks, Huub Schuit en Joran Likkel © DG/Menno Pols

Volledig scherm De meute trekt rond het middaguur van de campings naar het festivalterrein. © DG/Menno Pols

RECENSIE | Fenomenaal The Smile een van de hoogtepunten van Down The Rabbit Hole Volledig scherm Thom Yorke van The Smile. © AFP Voor insiders golden ze als een geheimtip, en wie er niet bij was zal zich de haren uit het hoofd trekken. Het optreden van The Smile, het sideproject van Thom Yorke en Jonny Greenwood, zaterdagavond op Down The Rabbit Hole, was ongekend sterk. Heb je Thom Yorke wel eens zien dansen? Echt losjes, vanuit de heupen? Hij deed het zaterdagavond in Ewijk. Yorke geldt niet als de grootste pretletter uit de popmuziek, maar zaterdagavond had hij het bijzonder naar zijn zin. ,,We zijn hier de hele dag geweest. We hebben in het meer gezwommen. Dit festival is ‘amazing! En wij hebben er een paar gezien”, zei de aanvoerder van Radiohead. Met zijn kompaan Jonny Greenwood, ook uit die band en drummer Tom Skinner van jazzvernieuwers Sons of Kemet, heeft hij een nieuw bandje: The Smile. En dat gezelschap klonk ook in alles als een nieuw bandje. Met de frisheid en energie van mannen die met een nieuw project beginnen. Rauw randje

Dan weer was het intrigerend, slepend. Dan was er harde, snelle rock. Dan was er een meditatief moment, met een vleugel. Maar altijd was het intens. En altijd gaf de tegen het vals aan zingende Thom Yorke een extra rauw randje aan de muziek. Invloeden van reggae, van The Clash, van Talking Heads en King Crimson kwamen langs. Afrikaanse ritmes passeerden de revue. Maar altijd met dat eigen geluid van een nieuw bandje waar we misschien nog wel veel van gaan horen. In ieder geval zal over de show van The Smile op Down The Rabbit Hole nog lang nagepraat worden.

Volledig scherm Down the Rabbit hole, The Viagra Boys © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit hole, The Viagra Boys © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit hole, het strand. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, The Viagra Boys © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, hoelahoepen. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, de inwendige mens. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit hole, DTRH, rekken, strekken. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit hole, fourageren. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit hole: met de vriendinnen. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole: lekker in de schaduw. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, lekker even zitten. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, groepsfoto! © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole: waar zit je? © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, time for lunch. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole. Waarom zou je lopen? © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, even liggen. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole is ook spelen. © Gerard Verschooten

Volledig scherm Down the Rabbit Hole, verkoeling voor de fotograaf. © Gerard Verschooten

