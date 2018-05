DTRH voor het eerst in vijf jaar uitverkocht

'Einde oefening' voor Ingrid in winkelcen­trum Weezenhof

26 april NIJMEGEN - Het zit er niet meer in voor Ingrid's Drogisterij: terugkeren naar winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen. Ze wilde hier dolgraag opnieuw beginnen na de verwoestende brand van een jaar geleden. Maar na een jaar waarin niets vanzelf ging, heeft ze de knoop doorgehakt en opent ze een winkel elders, in winkelcentrum De Klef in Ewijk om precies te zijn.