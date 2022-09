Dungeons & Dragons in Ewijk: de eerste Nederlandse beurs voor tabletop roleplaying games is een feit

MET VIDEO Het is druk in de vaargeul, zien ze vanuit ‘De Walvis’: verkeers­lei­ders maken zich vooral zorgen over plezier­vaart

Schepen die vastlopen, smalle vaargeulen en af en toe een explosief dat tevoorschijn komt. Door de extreem lage waterstand is het druk op de rivieren. En dat merken de verkeersleiders van Rijkswaterstaat. Vanuit hun post aan de Waal in Nijmegen leiden ze het scheepvaartverkeer in goede banen.

1 september