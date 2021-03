Dure Lexus van niet betalende klant teruggevonden in Ewijk

Van schaatsijs naar schepijs: ‘Het zonnetje gaat schijnen. Ik heb zin, na de winter­slaap’

18 februari MAAS EN WAAL - Stonden we dit weekend nog op onze schaatsen op het ijs, nu zijn de vitrines van IJssalon Markt 19 in Wijchen al gevuld met schepijs. IJsmaker Gertjan Sanders draait al volop ambachtelijk bereid schepijs uit de machine, in 34 verschillende smaken.