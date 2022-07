‘Een festival met deze sfeer heb je in Duitsland niet’

down the rabbit holeEWIJK - Samen bij een vuurtje zitten en genieten van de bijzondere sfeer. Ook dat is Down The Rabbit Hole.

Hannes Kleemiss (26) uit Oldenburg, Duitsland sterkt zijn blote voeten uit naar het vuur. Even opwarmen.



Niet dat het koud is, de temperatuur is perfect vrijdagavond in recreatiepark de Groene Heuvels.



,,Het is al de vijfde keer dat ik hier ben”, zegt Kleemiss. ,,Het festival is gegroeid, maar ze hebben de originele sfeer behouden. Alles is met liefde en gevoel voor detail gemaakt.

Overdonderd door de sfeer

Zijn vriendin Phuong Pham is voor de eerste keer op Down The Rabbit Hole. ,,Ik ben overdonderd door de sfeer. Overal zijn kunstwerken waar je in kunt klimmen en kleine gebouwtjes waarin je kunt dansen. Een festival met een sfeer zoals hier, heb je in Duitsland niet.”

Een heel weekend vol muziek

De grote intocht begon donderdag al, toen om 12.00 uur de camping openging. Vrijdag speelden de eerste artiesten op de podia. Naast topacts als Gorillaz, Disclosure en The War On Drugs staan er tientallen onbekende, vernieuwende acts op het programma.



Het festival is uitverkocht, de line-up van het festival vind je hier.