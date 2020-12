Eén gewonde bij incident bij vleesverwerkingsbedrijf in Beuningen

video Kaarten zijn opnieuw geschud voor de vier dorpen die samen al 40 jaar het ‘nieuwe’ Beuningen vormen

28 oktober BEUNINGEN - Het is een déja vu voor de oudere inwoners van de gemeente Beuningen. Zo'n 35 jaar geleden kwam er een kaart- en kwartetspel uit over de vier dorpen van de ‘nieuwe’ gemeente Beuningen. Die was in 1980 onstaan. Nu herhaalt de Stichting Historisch Besef Beuningen de truc. Samen met de gemeente.