Een pocket-bidet: zo zorgt dit draagbare toilet in je broekzak voor ‘hygiënische’ pret

Disclosure, Doe Maar, Gorillaz, Balthazar en meer gaan knallen op Down The Rabbit Hole 2021 in Biddinghui­zen

15 april BIDDINGHUIZEN - De line-up van het driedaags festival Down The Rabbit Hole (DTRH) is bekend. Internationale artiesten als het Britse danceduo Disclosure, Doe Maar, de Britse band Gorillaz, de Belgische muziekgroep Balthazar, de Britse punkrockband Idles en de Engelse muzikant Jamie XX zullen de podia van DTRH in Biddinghuizen bestijgen.