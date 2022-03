Een stemadvies in je Beuningse brievenbus: ‘Deze partij stemde in met windmolens’

BEUNINGEN / WEURT - Worden er wel genoeg huizen gebouwd in Beuningen? Volgens sommige kiezers in bijvoorbeeld Weurt kan dat wel wat beter. Ondertussen komt de stroom kiezers langzaam maar zeker op gang.

In Weurt loopt het bij het stembureau in de Kloosterhof vandaag lekker door. Rond 13.00 uur waren er 293 stemmen uitgebracht, zegt voorzitter Frans Peperzak. Hij verwacht 650 stemmers vandaag.

,,We hadden een wat trage start, maar inmiddels druppelt het goed door’’, zegt hij.

Voor de stemmers die wij er spraken is de woningbouw een thema. ,,Hier wordt vrij weinig gebouwd’’, zegt Guus Verduijn. ,,Jongeren moeten daardoor verhuizen of bij hun ouders blijven wonen. En ook ouderen moeten in het dorp kunnen blijven wonen.’' Verduijn stemde daarom op Beuningen Nu & Morgen.

Tom Spaan is het met hem eens maar stemde om die reden juist D66. ,,Ik vond die als enige heel concreet in hun programma.’' Wat er direct om de hoek gebeurt heeft zijn stem ook beïnvloed. ,,Ik woon zelf op Laan 1945. Die willen ze onderhanden nemen.’’

Volledig scherm Het stembureau in Weurt. © DG

Verderop is het drukker

In het Molentheater in Beuningen is het vandaag rustiger dan op andere verkiezingsdagen, zegt stembureauvoorzitter Herman van den Bosch. ,,Omdat mensen in heel de gemeente bij stembureaus mogen stemmen gaan ze waarschijnlijk naar de Lèghe Polder’’, zegt hij. Dat dorpshuis ligt er dichtbij en middenin het centrum. ,,Daar is het waarschijnlijk nu heel druk.’’

Voorzitter Ruud Steenhuis kan dat niet beamen, maar heeft rond 14.15 uur al wel 600 stemmers geteld. In de Lèghe Polder is nog een tweede stembureau, die van sporthal De Tinnegieter. Daar worden Oekraïners opgevangen en dus is het verplaatst. Dat trekt ook mensen uit westelijk Beuningen. 525 zijn er al geweest. ,,Het loopt goed door’’, zegt Steenhuis. Maar of het extra druk is? ,,Dat vind ik moeilijk om te zeggen.’’

Windmolens

Bij beide stembureaus zeggen mensen op de lokale partij Beuningen Nu & Morgen te stemmen omdat die het meest betrokken zijn bij de gemeente. Maar ook milieu en duurzaamheid zijn thema’s. De een stemt daarom op GroenLinks, de ander juist CDA omdat die tegen windmolens is.

,,Wij kregen een circulaire in de bus waarin stond: op deze partijen moet je niet stemmen want die hebben voor windmolens gestemd’’, zegt een meneer die anoniem wil blijven. ,,Wij wonen aan de Beuningse Plas. Maar omdat we hier nog maar drie jaar wonen hebben we ons nog niet zo in andere thema’s verdiept.’’

Volledig scherm Verkiezingsbord in de gemeente Beuningen met daarop alle verkiezingsposters aan de Van Heemstraweg in Beuningen. © Eveline van Elk