Een van scooterrijders op A73 stapt zelf naar politie

Bizar competitie­slot: Beuningse Boys moet mogelijk verliezen om toch te promoveren

13:37 BEUNINGEN - Raar maar waar. Beuningse Boys moet het slotduel in de derde klasse D tegen Blauw Wit over twee weken mogelijk verliezen (!) om nog mee te strijden om promotie. De ploeg van Wim Wouterse heeft na de nederlaag tegen DIO’30 (2-1) zondag definitief geen zicht meer op de titel, maar kan via een bizarre omweg nog wel in de nacompetitie belanden.