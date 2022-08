Eerste schip kan donderdag weer door de westkolk van Sluis Weurt: ‘Het gaat om een beperkte openstelling’

WEURT - Enige verlichting voor de scheepvaart tussen de rivieren de Maas en de Waal is in zicht. Donderdagochtend kunnen er namelijk weer schepen door de sluis in Weurt. De eerste wordt om 07.00 uur geschut.

Daarna zullen er snel meer schepen volgen door de westkolk van de sluis. Die was sinds april dicht vanwege herstelwerkzaamheden, onder andere aan de tandwielen die de sluisdeur omhoog en omlaag tillen. De sluis zou al eerder weer opengaan maar de problemen bleven aanhouden.

Anderhalve dag

Schepen die normaal het Maas-Waalkanaal zouden nemen moesten daardoor omvaren via Sluis Sint Andries en de sluizen bij Lith en Grave. Dat kost schippers al snel anderhalve dag en leidde tot frustratie bij de binnenvaart.



Tot overmaat van ramp voor de scheepvaart waren de afgelopen weken ook Sluis Sint Andries bij Heerewaarden en de sluis bij Grave enkele dagen gestremd.

Dag en nacht in bedrijf

,,Het gaat wel om een beperkte openstelling”, zegt woordvoerder Jeroen Klompenhouwer van Rijkswaterstaat over het weer opengaan van de westkolk van de sluis bij Weurt. Normaal gesproken is de sluis dag en nacht in bedrijf.



Nu is dat tot en met zondag dagelijks van 07.00 tot 15.30 uur, vanaf komende maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 23.00 uur en het weekend daarna weer van 07.00 tot 15.30 uur.

Of de westkolk daarna weer volledig in bedrijf gaat, hangt af van de komende twee weken. ,,Het bewegingswerk is in de afgelopen tijd zorgvuldig getest, gesmeerd, er is proefgedraaid. De komende periode willen we nog monitoren. Er zijn mensen aanwezig die als het nodig is problemen meteen kunnen verhelpen.”

Oostkolk

De oostkolk van de sluis is nog wel steeds gestremd. Die ging op 21 juli dicht vanwege de lage waterstand waarmee de volledige sluis bij Weurt destijds op slot ging voor de scheepvaart.



In die oude kolk ligt de drempel hoger waardoor er minder diepgang is. Door de lage waterstand kunnen daar nu geen schepen schutten.