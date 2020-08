Eigenaar loods schrikt van Fiod-inval: ‘11 miljoen illegale sigaretten, zoiets verwacht je toch niet?’

Megavondst illegale sigaretten in loods van horeca­groot­han­del bij Nijmegen

20:35 WEURT - Bij een bedrijventerrein aan de Metaalweg in Weurt heeft de Fiod (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) woensdagavond ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods op het terrein stonden in totaal 31 pallets met vele in plastic verpakte sloffen sigaretten.