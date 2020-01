Eigenaar verwoeste bestelbus Beuningen: ‘Het is maar blik, er zijn geen gewonden’

Daanen is eigenaar van fietsenzaak Teunissen in Beuningen. Het bedrijfsbusje had hij zaterdagavond voor de garage van zijn huis gezet aan de Sima, eveneens in Beuningen. Zondagmorgen rond 06.00 uur werd hij wakker door de politie die op deur bonkte: brand!

De brandweer was er toen al, gealarmeerd door een achterbuurman. een motor die achter het busje stond, is licht beschadigd. ,,Het is een beetje raar om mee te maken,” zegt Daanen. Want het is een rustige woonwijk. Was het baldadigheid? Brandstichting wordt in ieder geval niet uitgesloten, zegt de politie.

Camera’s

,,Sterkte Dick”, roept een andere buurman van de overkant van de straat. Hij attendeert Daanen op de camera’s die aan de gevel van een paar huizen hangen. Misschien is er op de filmbeelden iets te zien? De politie heeft al bij een paar adressen aangebeld, weet Daanen. Of de dader(s) erop staan, is nog maar de vraag. Er gelden regels voor cameratoezicht in en rond woningen, en één ervan is dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg.