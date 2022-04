‘Enorme aversie’ tegen uitbreiding Geertjesgolf bij onderhandelende politieke partijen: plan lijkt al van de baan

video Complete zandfa­briek zo hoog als een flatgebouw dobbert ineens in de voorhaven van Deest

DEEST - Het is een complete fabriek die opeens in de Voorhaven van Deest dobbert. Zo hoog als een appartementencomplex en 88 meter lang. Het is de klasseerinstallatie die het zand uit de enorme zandwinningslocatie Geertjesgolf in Winssen gaat verwerken.

