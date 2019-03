Er verdwenen pakketjes bij DHL in Beuningen, en deze bezorger bleek opvallend goed bij te verdienen

ARNHEM/ NIJMEGEN/ BEUNINGEN - Een 25-jarige postbezorger uit Nijmegen is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het stelen van dertien postpakketten op 28 december afgelopen jaar. Waarschijnlijk heeft hij nog veel meer pakketten achterovergedrukt. Hij verkocht de spullen via Marktplaats, waar hij een bloeiende handel had.