Ewijk krijgt bij nieuwbouw buslijn 5 erbij, al is dat nu nog toekomstmuziek

Via Ewijk rijden gaat echter nog wel een paar jaar duren, waarschuwt een woordvoerder van busbedrijf Breng. ,,Dit is een lange-termijnverhaal dat in relatie staat tot de nieuwbouw in Ewijk. Dit is zeker niet iets dat binnen een paar jaar zo zal zijn.”

De buslijn is volgens Beunings wethouder Frans Houben bedoeld om de nieuwbouw in Ewijk te ontsluiten. Hoe dat het beste kan, wordt nog onderzocht. Over het tracé dat de bus gaat rijden, is dus nog weinig te zeggen.

In Ewijk staan ongeveer duizend nieuwe woningen gepland. Daarbij zijn ook plannen voor een rondweg, maar die is volgens de vervoerder niet geschikt voor een busverbinding.

De definitieve route hangt volgens het busbedrijf ook nog af van een eventuele bijdrage van de provincie.

Wie nu van Ewijk naar Beuningen of Nijmegen wil, is aangewezen op lijn 85. De streekbus stopt in op maar één plek in zowel Ewijk als Beuningen, aan de Van Heemstraweg. Lijn 5 stopt op veel meer plekken.