Ewijks zonnepark levert in februari de eerste stroom

Gemeente Beuningen in gesprek over huisves­ting buitenland­se werknemers

31 oktober De gemeente Beuningen gaat met ondernemers in gesprek over huisvesting van buitenlandse werknemers. Ook wil ze bekijken of er geschikte locaties zijn om deze groep onder te brengen. Vakantiepark de Groene Heuvels in Ewijk is geen optie.