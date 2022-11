Ewijkse wijk Hoge Woerd komt er, 150 woningen rond archeologisch monument

EWIJK - Erven als een lint aan een straat. Zo komt de nieuwe Ewijkse wijk Hoge Woerd eruit te zien. Het is een herinnering aan de oeroude boerderijen die archeologen hier onder het maaiveld vonden. Het besluit om er 150 woningen te gaan bouwen is deze week genomen door burgemeester en wethouders van Beuningen.

Het was het einde van een lang proces, memoreerde verantwoordelijk wethouder Sijmen Versluis (ruimtelijke ordening). Een eerste hobbel was dat vergeten was de kosten voor het bouwrijp maken mee te tellen in de rekensom van het plan. Er dreigde een tekort van 5 miljoen. ,,Dat moest worden gerepareerd", zegt Versluis.

Tjokvol bodemresten

De tweede hobbel was wat archeologen onder de grond vonden op de Hoge Woerd. Het bleek een luilekkerland voor de specialisten bodemresten te zijn. Middeleeuwse boerderijen maar ook veel vroegere resten en gebruiksvoorwerpen vonden ze. Uit de Steentijd, de Romeinse tijd en de tijd van de Merovingers, het vroegste begin van de middeleeuwen.

Daardoor was een flink deel van het terrein niet te bebouwen, tenzij er eerst een kostbare opgraving zou plaatsvinden. ,,Een groot voordeel was dat midden in het gebied de regio-archeoloog op het eerdere oordeel terugkwam. Op die plek mag wel worden gebouwd", zegt Versluis. Niettemin blijft vanwege de resten in de grond een flink deel van het terrein groen. ,,Dat levert een behoorlijke groene buffer op", zegt de wethouder.

Volledig scherm Reconstructie van de gouden fibula uit het Merovingisch grafveld op de Hoge Woerd. © RAAP-Rapport 3704

Meer huizen

De derde en laatste hobbel was het aantal woningen. Werd er eerst ingezet op 100, later was het oordeel dat het er 150 moesten worden. Dat was passen en meten om toch de gewenste lintbebouwing neer te zetten en om de historische resten in de bodem te sparen.

Volledig scherm Graf in het bouwgebied. © RAAP-Rapport 3704

De Hoge Woerd is een oud woongebied. Al duizenden jaren leven er mensen op de oeverwallen van een eerdere rivierloop. De nieuwbouw van de Hoge Woerd in linten zorgt voor doorzichten zodat dat het gebied open en groen blijft. De vorm van de panden en de materialen sluiten aan bij de boerenhuizen in het gebied aan de zuidoostrand van Ewijk.

Van de huizen valt 42 procent in de sociale sector: huurwoningen, goedkope koopwoningen en betaalbare koopwoningen. De huizen worden levensloopbestendig gebouwd.

Volledig scherm Vaas van Pingsdorfaardewerk. © RAAP-Rapport 3704

Volledig scherm Schedel waar een ploeg een hap uit heeft genomen. Zo ondiep liggen de resten. © RAAP-Rapport 3704