Fenomenaal The Smile een van de hoogtepunten van Down The Rabbit Hole

EWIJK - Voor insiders golden ze als een geheimtip, en wie er niet bij was zal zich de haren uit het hoofd trekken. Het optreden van The Smile, het sideproject van Thom Yorke en Jonny Greenwood, zaterdagavond op Down The Rabbit Hole, was ongekend sterk.

Heb je Thom Yorke wel eens zien dansen? Echt losjes, vanuit de heupen? Hij deed het zaterdagavond in Ewijk.

Yorke geldt niet als de grootste pretletter uit de popmuziek, maar zaterdagavond had hij het bijzonder naar zijn zin.

,,We zijn hier de hele dag geweest. We hebben in het meer gezwommen. Dit festival is ‘amazing! En wij hebben er een paar gezien”, zei de aanvoerder van Radiohead. Met zijn kompaan Jonny Greenwood, ook uit die band en drummer Tom Skinner van jazzvernieuwers Sons of Kemet, heeft hij een nieuw bandje: The Smile.

En dat gezelschap klonk ook in alles als een nieuw bandje. Met de frisheid en energie van mannen die met een nieuw project beginnen.

Rauw randje

Dan weer was het intrigerend, slepend. Dan was er harde, snelle rock. Dan was er een meditatief moment, met een vleugel. Maar altijd was het intens. En altijd gaf de tegen het vals aan zingende Thom Yorke een extra rauw randje aan de muziek.

Invloeden van reggae, van The Clash, van Talking Heads en King Crimson kwamen langs. Afrikaanse ritmes passeerden de revue. Maar altijd met dat eigen geluid van een nieuw bandje waar we misschien nog wel veel van gaan horen. In ieder geval zal over de show van The Smile op Down The Rabbit Hole nog lang nagepraat worden.