Festival Down The Rabbit Hole ‘goudmijn’ voor Beuningen

Anderen die aan het festival verdienen, zijn boeren die hun grond verhuren aan MOJO. Zoals de familie Tax. Sinds een aantal jaar wordt een deel van hun grasland gebruikt als festivalcamping.



,,Ons hoofdinkomen halen we uit onze geitenhouderij. Een paar weken per jaar staan we een stuk land af voor DTRH. Die verhuur zien we als een mooi extraatje”, zegt Wenda Tax. De verhouding met de organisator is volgens haar ‘heel goed’. ,,Zelf gaan we ook naar het festival. We krijgen toegangskaarten.”



Niet alle festivalgangers staan op de DTRH-camping. Een deel kiest voor een rustigere plek op een camping in de buurt. Zoals bij De Tolbrug in Bergharen en De Muk in Winssen. ,,Het is een heel goed weekend voor ons”, zegt Caroline Vonk, eigenaresse van De Muk. ,,Als er geen DTRH was geweest, had de camping lang niet zo vol gestaan. We verhuren dit jaar ook fietsen, hebben een frietwagen, een pendelbus en een ontbijtservice.”