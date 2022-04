Festivals hebben wel de duurdere spullen, niet de (ervaren) mensen: ‘Er is echt wat kapot gemaakt’

Ruïne van Ewijks wokrestau­rant blijft voorlopig, onduide­lijk over toekomst locatie

EWIJK - Het was de laatste jaren al geen sieraad voor het dorp, maar na de brand is er alleen nog maar een ruïne over van wokrestaurant Fong Shou in Ewijk. Hoe lang de puinhoop blijft liggen, weet niemand. Er is een bouwplan, maar wanneer dat wordt uitgevoerd?

