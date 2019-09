Fietser overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Beuningen

update Rijbaan A50 uur dicht na ongeluk met vrachtwa­gen bij Ewijk

23 september EWIJK - Op de A50, ter hoogte van knooppunt Ewijk, is maandagmiddag kort voor 15.00 uur een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer in de richting van Oss werd sindsdien ongeveer een uur over de vluchtstrook geleid. Er ontstond een file van zo’n vier kilometer.