File op A73 door ongeval met vrachtwagen bij Beuningen: 14 kilometer file lost snel op

INTERVIEW Het land van Maas en Waal is te mooi voor torenhoge windmolens

7:00 PUIFLIJK - Windmolens in Maas en Waal, dat is geen goed idee. Dat stelt de Bond Heemschut in een brief die binnenkort op de mat ploft bij de provincie Gelderland, de Regionale Energie Strategie (RES) en de gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen en West Maas en Waal.