Flinke file op A50 bij Ewijk door ongeval, weg weer vrij

Ambulance vaker te laat vorig jaar in West Maas en Waal

6:32 BENEDEN-LEEUWEN/BEUNINGEN/DRUTEN/WIJCHEN - Het aantal ambulances dat niet binnen de kwartiernorm bij een incident kon komen, is in West Maas en Waal afgelopen jaar flink toegenomen: 51 keer was de ambulance bij spoedritten te laat, tegenover 34 keer in 2017.