Fraudeur verduistert 7 ton van VVE’s, maar politie en justitie laten de zaak zitten: ‘Frustrerend en teleurstellend’

De schade loopt in de tonnen, honderden mensen zijn benadeeld, er liggen meerdere aangiften, de bewijzen druppelen binnen en: de verdachte bekent. Toch stellen politie en justitie geen strafrechtelijk onderzoek in tegen een man (57) uit Beuningen, die geld verduisterde van ruim dertig Verenigingen van Eigenaren in en om Nijmegen.



Wat maanden in stilte gebeurde kwam vorige maand naar buiten: verschillende mensen die het beheer van hun appartementencomplex hadden uitbesteed aan VvE Beheer Nijmegen, ontdekten dat er geld verdwenen was van de gezamenlijke rekening. Die rekening moeten bewoners van appartementen hebben om het gebouw waarin ze leven te onderhouden.