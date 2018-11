Geen miljoen, maar wel een troostprijs voor Winssenaren

Hoe deze lokale herenmode­za­ken zich staande houden in het internet­tijd­perk

9:51 BEUNINGEN/WIJCHEN - In de tijd van het internetshoppen weten de Maas en Waalse herenwinkels zich goed staande te houden. Via Via in Wijchen en de Zaak van Ruud in Beuningen zien hun omzet zelfs nog ieder jaar stijgen. Het geheim?